Golf | PGA Championship 2018 | Justin Thomas a caccia di un fantastico bis | Francesco

Golf – PGA Championships : tutto pronto per la centesima edizione - Francesco Molinari chiamato ad un ruolo da protagonista : Dopo aver vinto l’Open Championships, Francesco Molinari va a caccia del quarto e ultimo major stagionale ul percorso del Bellerive CC, a St. Louis nel Missouri, si svolge la 100ª edizione dell’US PGA Championship, quarto e ultimo major stagionale, dove Francesco Molinari, numero sei del world ranking e vincitore dell’Open Championship, è nuovamente chiamato a un ruolo da protagonista in un contesto che vede in campo i migliori ...

Golf - PGA Championship 2018 : il percorso e le 18 buche ai raggi X : Sarà il Bellerive Country Club ad ospitare la 100^ edizione del PGA Championship, quarto Major stagionale che andrà in scena tra giovedì 9 e domenica 12 agosto. Il prato verde di Town and Country, nel Missouri, sarà il teatro dell’ultimo torneo dello Slam del 2018, che vedrà la partecipazione di un autentico parterre de rois, che include anche l’italiano Francesco Molinari, straordinario protagonista due settimane fa con la vittoria ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sarà possibile guardare il PGA Championship 2018 in tv in chiaro su Sky Sport Golf HD , ma il Major sarà visibile anche in diretta streaming su tablet, pc o smartphone attraverso l'applicazione SkyGo ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : C’è il gotha del Golf mondiale sul prato verde del Bellerive Country Club di Town and Country, nel Missouri, dove tra giovedì 9 e domenica 12 agosto andrà in scena la 100^ edizione del PGA Championship. Un anno fa a trionfare fu lo statunitense Justin Thomas, che beffò Francesco Molinari nell’ultimo round, costringendo l’italiano ad accontentarsi di un comunque eccellente secondo posto. Di acqua sotto i ponti, però, ne è ...

Golf - PGA Tour 2018 : Dustin Johnson trionfa nell’RBC Canadian Open : Con un ottimo ultimo round da -6 Dustin Johnson si aggiudica l’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari), tappa del PGA Tour. L’americano trionfa con lo score complessivo di -23 (265 colpi) resistendo ai tentativi di rientro degli inseguitori. Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada) Johnson precede di 3 lunghezze i sudcoreani Whee Kim e Byeong Hun An, in testa prima dell’ultimo ...

Golf - PGA Tour 2018 : sfida tra USA e Corea del Sud nell’RBC Canadian Open - Dustin Johnson nel gruppo di testa : Volano via in quattro nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glenn Abbey Golf Course di Oakville, in Canada. Gli statunitensi Dustin Johnson e Kevin Tway e i sudCoreani Whee Kim e Byeong Hun An hanno fatto il vuoto rispetto al resto della comitiva e guidano la classifica con 17 colpi sotto il par. Johnson, numero 1 del ranking, ha realizzato un terzo giro da ...

Golf - PGA Tour 2018 : Kevin Tway vola nell’RBC Canadian Open - Dustin Johnson sornione nella top ten : Kevin Tway spicca il volo nell’RBC Canadian Open, torneo incluso nel circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville, in Canada. Lo statunitense ha messo in mostra tutto il suo talento nel secondo giro, recuperando 3 posizioni e salendo in testa alla classifica con 13 colpi sotto il par, frutto di un round in 65 colpi (-7) che lo ha proiettato al comando con 8 birdie e un ...

Golf - PGA Tour 2018 : Robert Garrigus leader dell’RBC Canadian Open dopo il primo round : Pochi giorni dopo lo splendido British Open per i colori azzurri, il PGA Tour rientra nei suoi canonici ranghi dando vita all’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada), dopo un primo round disturbato dalle inclementi condizioni meteo, troviamo in testa alla leaderboard Robert Garrigus. L’americano guida la classifica con il punteggio di -9 (63 ...

Golf - a 21 Molinari vincente al PGA Championship : TORINO - Francesco Molinari è stato il primo italiano a vincere al British Open, un Major nel Golf, e adesso i bookmaker lo proiettano verso un altro incredibile risultato. Il nuovo appuntamento con ...

Golf : Brittany Lincicome al Pga Tour : ANSA, - ROMA, 18 LUG - Dieci anni dopo l'ultima volta firmata Michelle Wie, una proette torna a sfidare i professionisti del PGA Tour di Golf: c'è anche Brittany Lincicome nel field del Barbasol ...

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim domina il John Deere Classic. Francesco Molinari fantastico secondo! : Michael Kim domina il John Deere Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois. Ma a dare spettacolo è anche, e soprattutto, Francesco Molinari, fantastico secondo con un ultimo giro da favola che gli ha consentito di recuperare 10 posizioni e di confermare il suo attuale stato di grazia a pochi giorni dal British Open 2018, terzo Major stagionale in ...

Golf - PGA Tour 2018 : Michael Kim vola via nel JohnDeere Classic! Francesco Molinari scivola fuori dalla top ten : Un rush finale da favola ha proiettato in orbita Michael Kim nel John Deere Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del TPC Deere Run di Silvis, nell’Illinois. Lo statunitense ha piazzato 4 birdie nelle ultime 4 buche, chiudendo il round in 64 colpi e rinvigorendo la sua fuga, al punto che attualmente si trova a quota -22, con 5 lunghezze di vantaggio sul connazionale Bronson ...

Golf - PGA Tour : al John Deere Classic Molinari è inarrestabile : TORINO - Francesco Molinari continua ad incantare sul green e al John Deere Classic insegue la seconda vittoria sul PGA Tour per centrare un'impresa mai riuscita prima a nessun giocatore italiano ...