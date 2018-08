Demi Lovato è stata dimessa dall’ospedale e si trova già in rehab

Demi Lovato è uscita dall’ospedale dopo l’overdose : ‘Devo superare la dipendenza’ : dopo il ricovero dovuto alla brutta overdose rimediata nel mese di luglio, Demi Lovato è finalmente intervenuta in prima persona sul suo problema di dipendenza dalle sostanze. Lo ha fatto attraverso i suoi profili social domenica 5 agosto e ha confermato quanto si diceva già da qualche giorno, ossia che ha deciso di iniziare un percorso riabilitativo e di smetterla definitivamente con la droga. Passato il fine settimana, poi, è stata finalmente ...

Demi Lovato entra in riabilitazione dopo l’overdose : le ultime news sulla cantante : Demi Lovato pronta ad entrare in rehab dopo l’overdose: il percorso riabilitativo della cantante e il supporto del suo team Demi Lovato, a due settimane dall’overdose che l’ha portata in ospedale, è pronta ad entrare in rehab e iniziare il suo percorso di disintossicazione. Le ultime notizie riportate dal Dailymail sembrano perciò confermare l’intenzione espressa […] L'articolo Demi Lovato entra in riabilitazione ...

Cantante Demi Lovato dimessa da ospedale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Demi Lovato rompe il silenzio - il post dopo l'overdose : «Continuerò a combattere. Malattia che devo superare» : dopo il ricovero d'urgenza in ospedale per ovedose e il seguente ritiro in rehab per vincere le sue dipendenza, Demi Lovato torna a parlare attraverso il suo profilo instagram. La cantante ha scritto ...

Demi Lovato rompe il silenzio dopo l’overdose : "Non ho ancora sconfitto la mia malattia" : A oltre una settimana dal suo ricovero in ospedale, la cantante americana posta un messaggio sui social

Demi Lovato - primo messaggio su Instagram dopo l’overdose : Demi Lovato parla per la prima volta su Instagram dopo il ricovero per overdose e la grande paura. Lo scorso 24 luglio la cantante era stata soccorsa dai paramedici nella sua villa di Los Angeles, priva di sensi. A diffondere la notizia era stato il sito di gossip TMZ, che aveva parlato di una overdose di eroina. L’artista in questi anni non ha mai nascosto le sue dipendenze da alcol e droghe, tanto che solo qualche settimana fa aveva ...

Demi Lovato - la promessa dopo l’overdose : «Continuerò a combattere» : «Sono sempre stata trasparente sul percorso con le mie dipendenze. Ho imparato che questa malattia non scompare da sola col tempo: è qualcosa che io devo continuare a combattere e la mia battaglia non è ancora finita». dopo essere stata ricoverata d’urgenza due settimane fa per overdose, Demi Lovato torna a parlare dei suoi seri problemi con droga e alcol. «Ho bisogno di tempo per guarire e per focalizzarmi sulla strada da intraprendere», scrive ...

Il messaggio di Demi Lovato dopo il ricovero - ringrazia i fan e Dio per averla tenuta in vita : Il messaggio di Demi Lovato dopo il ricovero è per i fan, per la famiglia, per i medici, per Dio e per tutti coloro che l'hanno aiutata a restare in vita. Il messaggio di Demi Lovato dopo il ricovero per overdose è arrivato solo poche ore fa e vanta centinaia di migliaia di interazioni, tra like e commenti. "Sono sempre stata trasparente sulla mia dipendenza", inizia con queste parole la lettera della cantante pubblicata su Instagram. "Ciò ...

Demi Lovato dopo l'overdose : "Ringrazio Dio per essere sopravvissuta. Ho bisogno di tempo per guarire" : Era il 24 luglio quando Demi Lovato veniva trovata in stato d'incoscienza a casa sua, in apparente stato di overdose. La cantante era stata poi trasportata d'urgenza in ospedale, anche se da parte del suo staff non c'è stato mai un comunicato ufficiale riguardante le cause del ricovero.A due settimane dallo sfortunato episodio, Demi Lovato sta meglio e su Instagram ha voluto condividere un messaggio in cui parla della sua battaglia contro ...

Demi Lovato : da Jennifer Lopez a Sam Smith - tantissime star hanno commentato la sua lettera : La cantante ha rotto il silenzio sul ricovero The post Demi Lovato: da Jennifer Lopez a Sam Smith, tantissime star hanno commentato la sua lettera appeared first on News Mtv Italia.

Demi Lovato - primo messaggio Instagram dopo l'overdose : Tornata a casa dopo lo spavento per il ricovero da overdose, Demi Lovato ha pubblicato il suo primo messaggio social da quando ha perso i sensi, due settimane fa. Una lettera schietta, quella della popstar, in cui affrontare pubblicamente i propri demoni e ringraziare i fan per il sostegno offerto. prosegui la letturaDemi Lovato, primo messaggio Instagram dopo l'overdose pubblicato su Gossipblog.it 06 agosto 2018 09:54.

Demi Lovato dopo l’overdose : ‘Devo superare la dipendenza - non ci sono ancora riuscita’ : dopo il ricovero dovuto alla brutta overdose rimediata nel mese di luglio, Demi Lovato è finalmente intervenuta in prima persona sul suo problema di dipendenza dalle sostanze. Lo ha fatto attraverso i suoi profili social e ha confermato quanto si diceva già da qualche giorno, ossia che ha deciso di iniziare un percorso riabilitativo e di smetterla definitivamente con la droga. “Questa malattia non è qualcosa che sparisce da sola, la devo ...

Demi Lovato - primo messaggio dopo il ricovero : “Continuerò a combattere” : Demi Lovato scrive una lettera a cuore aperto ai fan: il primo messaggio sui social dopo il ricovero in ospedale Demi Lovato, dopo diversi giorni di assenza, rompe il silenzio e scrive una lettera a cuore aperto ai propri fan. La cantante, in seguito al ricovero in ospedale, ha parlato per la prima volta della […] L'articolo Demi Lovato, primo messaggio dopo il ricovero: “Continuerò a combattere” proviene da Gossip e Tv.

Demi Lovato - primo messaggio dopo il ricovero : Lo scorso 24 luglio ci sono stati attimi di tensione per i fan di Demi Lovato . La pop star è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per sospetta overdose, anche se da parte dello staff non ci sono ...