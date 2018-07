JOMO | ovvero la gioia di essere disconnessi

vanityfair

(Di martedì 17 luglio 2018) «Aaah, che bello! Tra poco vado in vacanza e stacco tutto, non voglio sentire nessuno e nessuno saprà come trovarmi». Le ultime parole famose: poi, sotto l’ombrellone siamo tutti con il cellulare in mano o con l’iPad acceso e guai a farci notare che siamo sempre connessi: “Stavo solo leggendo il quotidiano”, rispondiamo in modo piccato, quando in realtà stavamo controllando le mail di lavoro. Molti soffrono di FOMO, acronimo di “Fear of Missing Out”,la paura di perdersi qualcosa di importante se si rimaneper un po’. Li si riconosce subito: sull’aereo sono quelli che non riescono a leggere più di una pagina alla volta del libro che hanno in mano e non attendono nemmeno che l’atterraggio sia completato per riaccendere il cellulare o togliere la modalità aereo. LEGGI ANCHETempo di vacanze? Tempo di Digital detox Ultimamente però sono ...