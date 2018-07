Don Matteo 10 in replica | anticipazioni episodi 12 luglio

Don Matteo 10/ Anticipazioni e promo 12 luglio : ancora ottimi ascolti per lo show (replica) : Don MATTEO 10, le Anticipazioni della trama in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai in replica, due episodi, “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Don Matteo 10/ Anticipazioni e promo 12 luglio : una richiesta importante per il Capitano (replica) : Don Matteo 10, le Anticipazioni della trama in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai in replica, due episodi, “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Don Matteo 10 Anticipazioni : stasera 12 luglio 2018 - il quinto appuntamento : Due nuovi casi per i carabinieri di Spoleto e per Don Matteo: una ragazza ridotta in fin di vita e un uomo assassinato.

Don Matteo 10/ Anticipazioni : “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli” (replica) : Don Matteo 10, le Anticipazioni della trama in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai in replica, due episodi, “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Giovedì 12 luglio 2018 : stasera in Tv Don Matteo - Wind Summer Festival - Infelici e contenti e tanto altro cinema : Adolf è un artigiano di talento e il suo sogno è che tutti i migliori atleti del mondo indossino le sue creazioni ai piedi. Rudolf, invece, è la mente finanziaria del duo e si occupa di gestire le ...

Aldo Nove : "Matteo Salvini aizza il razzismo becero - ma sui migranti l'Italia è stata abbanDonata" : Lo dice quasi con dispiacere, dovendo cedere alla realtà: "Matteo Salvini è l'animale politico più forte che ci sia in questo momento in Italia. Riconoscerlo non significa stare dalla sua parte, ma vuol dire cercare di capire costa sta succedendo nel paese. Punta su questioni demagogiche, aizza il razzismo becero degli italiani, forse per pura propaganda, forse seguendo un disegno preciso – non è ancora chiaro. ...

Ascolti tv - testa a testa tra Wind Summer Festival e Don Matteo : Buon esordio ieri sera su Canale 5 per il Wind Summer Festival, condotto da Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, seguito da 2 milioni 554mila telespettatori pari al 15.08% di share. Su Rai1 il doppio appuntamento con la fiction Don Matteo 10, in replica, ha fatto segnare 2 milioni 759mila spettatori e uno share del 13.8% nel primo episodio e 2 milioni 362mila e il 14.4% nel secondo. Ascolti tv, prime time Sulle altre reti, su Italia 1 ...

Ascolti tv - delusione Wind Summer Festival : non supera Don Matteo in replica : Il Wind Summer Festival non decolla. La prima puntata (registrata) della manifestazione musicale che si è svolta a giugno a Roma, nella splendida cornice di Piazza del Popolo, trasmessa su Canale...

Ascolti TV | Giovedì 5 luglio 2018. 2.554.000 spettatori sia per Don Matteo in replica (14.1%) che per il Wind Summer Festival (15.1%) : Ilary Blasi Su Rai1 Don Matteo 10 ha conquistato 2.554.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 Wind Summer Festival ha raccolto davanti al video 2.554.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 Maze Runner – La Fuga ha interessato 880.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Into the Storm ha catturato l’attenzione di 1.164.000 spettatori (6%). Su Rai3 Under the Radar ha raccolto davanti al video 930.000 ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Wind Summer Festival | Dati Auditel 5 luglio 2018 : Secondo giorno di assenza dei Mondiali di Russia 2018. Come sono anDati gli Ascolti tv di ieri, 5 luglio 2018? Chi ha vinto fra la replica della fiction Don Matteo, con Terence Hill e Nino Frassica, e la prima serata del Wind Summer Festival su Canale 5? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su tutti gli altri canali del digitale terrestre? Ecco tutti i Dati Auditel relativi alla prima serata. Ascolti tv ieri, 5 luglio ...

Don Matteo 10/ Anticipazioni puntate 12 e 5 luglio : L'amore a chilometro zero - L'uomo dei carrelli (Replica) : Don MATTEO 10, Anticipazioni puntate 12 e 5 luglio in onda alle 21.25 su Raiuno: "L'amore a chilometro zero", "L'uomo dei carrelli". Replica delle puntate della decima stagione.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:12:00 GMT)

Don Matteo 10/ Anticipazioni 5 luglio : Giada ha tentato davvero il suicidio? (Replica) : Don Matteo 10, Anticipazioni puntata 5 luglio in onda alle 21.25 su Raiuno: "Non è colpa delle stelle" e "Medical Market" sono i titoli degli episodi.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 21:55:00 GMT)

Don Matteo 10 - quarta puntata in replica il 5 luglio : anticipazioni : Attualmente in replica su Rai1, nonostante sia di qualche stagione fa Don Matteo 10 i suoi spettatori li richiama sempre. Anche giovedì 5 luglio, in prima serata su Rai1, il famoso prete detective torna a bussare alle porte degli italiani con due puntate già viste ma che sicuramente ai tanti appassionati farà piacere riguardare del resto, finora, solo i Mondiali di calcio sono stati apprezzati di più. Episodio 7 – Non è colpa delle stelle. ...

WimbleDon 2018 : Matteo Berrettini non si ripete e viene sconfitto in tre set da Gilles Simon : Si ferma al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini. Dopo la fantastica vittoria in rimonta all’esordio contro Jack Sock, il tennista romano non riesce a ripetersi contro il francese Gilles Simon, numero 53 del mondo, che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-2 dopo due ore di gioco. Inizio di partita molto equilibrato e Berrettini ha una grande occasione nel quinto game del primo set. Il romano ha cinque palle break ...