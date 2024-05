Squad girls - scandalo baby-prostitute nella Bari-bene | tutto parte da una foto agghiacciante

(Di martedì 14 maggio 2024) Le tre 16enni finite nel giro di prostituzione minorile scoperto dallara Mobile dinon sembravano vivere la loro situazione come un "bieco sfruttamento", piuttosto come un modo facile facile per fare soldi e permettersi una altrimenti inaccessibile "bella vita". L'inchiesta ha portato a dieci arresti: si tratta di 4 donne e 6 uomini, tra cui un 29enne barese ritenuto il capo degli sfruttatori. Coinvolti anche degli insospettabili, un imprenditore e un avvocato. Due clienti avrebbero saputo della minore età delle-squillo, ma avrebbero accettato tranquillamente di pagare anche alcune centinaia di euro pur di approfittare di loro. Una delle prove-chiave sono quattro screen-shot dalle storie sul social network Instagram di una delle ragazze 16enni, consegnati dalla mamma della minorenne agli agenti della ...

Come pulire a fondo il frullatore : il rimedio facile e velocissimo! Non ci avevi mai pensato! In cucina, il frullatore e il frullatore ad immersione sono elettrodomestici indispensabili, utilizzati frequentemente per preparare una vasta ...

Il ' Modello 730' non ha nulla a che vedere con quanto accadeva qualche decennio fa. Negli ultimi anni e' cambiato profondamente. Un lavoratore dipendente o un pensionato che voglia per esempio recuperare le spese mediche, scolastiche, sportive, ...

Stefano Massini aggredito al Salone del Libro di Torino: «Un uomo mi ha detto “Hitler non era come lo descrivi”» - Stefano Massini aggredito al Salone del Libro di Torino: «Un uomo mi ha detto “Hitler non era come lo descrivi”» - Insultato e strattonato durante la presentazione della sua versione del “Mein Kampf”. Protagonista del fatto avvenuto oggi pomeriggio lo scrittore Stefano Massini, ospite al Salone ...

Si avvicina l’estate, ecco come preparare il miglior bubble tea di sempre - Si avvicina l’estate, ecco come preparare il miglior bubble tea di sempre - Circa 10 minuti prima di bere il bubble tea, fai bollire le perle di tapioca. Qualunque sia la marca che usi, fai bollire le perle secondo le indicazioni sulla confezione. Le perle inizialmente ...

Come far funzionare una dieta: 10 consigli a portata di tutti per raggiungere l’obiettivo peso forma - come far funzionare una dieta: 10 consigli a portata di tutti per raggiungere l’obiettivo peso forma - Se le diete fossero dei farmaci non sarebbero in vendita. Una verità che non ci fa desistere dal cominciare ogni volta una dieta diversa ...