La Ruota della Fortuna - Gerry Scotti fa godere Mediaset | guarda come gira

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 14 maggio 2024) Laè tornata areai tempi d'oro. In occasione dei 100 annidi Mike Bongiorno è stato rispolverato il celebre game show: un omaggio che si sta rivelando un toccasana per gli ascolti nel preserale di Canale 5. L'esordio di lunedì 6 maggio è stato con il botto, con oltre 3 milioni di telespettatori e quasi il 23% di share, con picchi del 26. Soltanto un effetto nostalgia del primo giorno? Niente affatto, perché i risultati sono rimasti costanti per tutta la settimana: ogni puntata ha superato il 21% di share. Merito di un formato che non ha perso il suo storico fascino e anche di, che ci ha letteralmente messo la faccia per riportare in vita il game show che è stato di Mike Bongiorno per quattordici lunghi anni. Tra l'altro la ...