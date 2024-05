(Di martedì 14 maggio 2024) Franco Severi, 53 anni, agricoltore, viene trovato decapitato (la testa non è mai stata rinvenuta) la sera del 22 giugno 2022 in un dirupo dietro al fondo agricolo dove abitava da solo, a Ca’ Seggio di. A processo pervolontario aggravato, in Corte d’Assise, c’è il fratello Daniele, 64 anni, di Meldola, autista del 118 in pensione. Movente del, secondo l’accusa: l’eredità del fondo agricolo contesa coi fratelli. Daniele è in carcere preventivo dall’8 luglio 2022. Il 20 parola alla difesa; il 23 maggio, dopo le repliche di pm e parte civile, è prevista la sentenza. Forlì, 14 maggio 2024 – Daniele resta imperturbabile quando la pm pronuncia la parola "". "ha ucciso il fratello Franco con premeditazione e crudeltà, tagliandogli la testa, non si sa se da ...

Il delitto di Civitella, l’affondo finale della pm: "Omicidio crudele: ergastolo per l’imputato" - Il delitto di civitella, l’affondo finale della pm: "omicidio crudele: ergastolo per l’imputato" - In Corte d’Assise le richieste del pubblico ministero Federica Messina. "Daniele ha agito con inaudita ferocia per ragioni economiche: voleva l’eredità" ...

Uomo fu decapitato, Pm chiede ergastolo per il fratello - Uomo fu decapitato, Pm chiede ergastolo per il fratello - La pena dell'ergastolo per l'imputato Daniele Severi. E' quanto chiesto dal Pm Federica Messina al termine della sua requisitoria, durata alcune ore, nel tardo pomeriggio, al processo in corso in cort ...

Ergastolo per Daniele Severi. Le richieste dell'accusa e delle parti civili. - Ergastolo per Daniele Severi. Le richieste dell'accusa e delle parti civili. - Parola all'accusa verso la sentenza. L'imputato si proclama innocente. Il 20 maggio le tersi della difesa di Severi, poi la sentenza ...