Isola 18 - ottava puntata | Joe Bastianich si ritira per problemi di salut - eliminata Rosanna Lo -i, Samuel Peron riabbraccia la compagna Tania I nominati sono…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 14 maggio 2024) Si è appena conclusa l’della diciottesima edizione de L’dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria in cui un gruppo di personaggi famosi (e non) si mette alla prova, accettando di vivere come naufraghi su un’deserta privi dei comfort e degli agi a cui sono abituati solitamente. Presenti in studio come sempre anche Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese nei panni di opinionisti. In collegamento dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno, che si occupa di coordinare il collegamento con lo studio e dirigere le prove dei naufraghi. Lasi è aperta con un acceso confronto trae Greta, che ha avuto come oggetto del dibattito la vicinanza tra la Zuccarello e. ...