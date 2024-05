Affitti turistici in Toscana - sarà un’estate da sold out | Più richieste delle offerte

(Di martedì 14 maggio 2024) Firenze, 14 maggio 2024 –daout anche negli airbnb. I circa 60milainpresenti sul portalelocazioni brevi saranno presi d’assalto da turisti italiani e stranieri. Che sia al mare, in campagna o in montagna. Questo perché, spiega Simone Beni, presidente di Fiaip, la Federazione degli agenti immobiliari professionali, "la richiesta è ancora superiore all’offerta". E ciò nonostante i posti letto in strutture extralberghiere si avvicinino a quota 108mila, considerando B&B, affittacamere, e case vacanza. I prezzi (e quindi la rendita) dipendono dall’ubicazione e dalle caratteristiche dell’appartamento che si affitta. "Un attico sui lungarni, rifinito, con garage, può essere affittato a ...

