Laura Freddi sposa Leonardo | “Ho già fatto la promessa di matrimonio”

Paolo Bonolis incontra l'ex Laura Freddi. Ma alla vista dei paparazzi s'irrigidisce : Si sa che i paparazzi sono sempre dietro l'angolo e in certi casi i vip dovrebbero stare più attenti se non vogliono essere scoperti, come in questo caso dove il protagonista è Paolo Bonolis.Il conduttore, infatti, è stato pizzicato dai fotografi in compagnia della sua ex compagna, Laura Freddi. Il settimanale Novella 2000, quindi, pubblica in esclusiva le foto dell'incontro fra gli ex. I due sono stati insieme per tre anni e la loro relazione è ...

Paolo Bonolis e Laura Freddi s’incontrano con i propri figli : A distanza di anni Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono incontrati al “Tennis & Friends” di Roma con i rispettivi figli e si salutano con grande affetto e complicità. Laura Freddi da qualche mese è diventata mamma, Bonolis già da qualche anno è sposato con Sonia Bruganelli. Tra i due l’aria è molto distesa.

Laura Freddi - primo compleanno da mamma : Laura Freddi ricorderà a lungo il suo 46° compleanno. I festeggiamenti dello scorso 19 maggio, infatti, sono stati decisamente speciali per la ex ragazza di Non è la Rai. Il motivo? La presenza nella sua vita di Ginevra, la primogenita data alla luce lo scorso 3 gennaio. La showgirl per la prima volta ha spento le candeline da mamma, in compagnia della piccola e del compagno Leonardo D’Amico. Sui social la Freddi ha condiviso alcuni scatti ...

Laura Freddi presenta la figlia Ginevra : «Non è mai troppo tardi per essere mamma» : ROMA - 'Sono contenta di essere qui per presentare Ginevra ai miei follower, che mi chiedono notizie ma io non metto foto'. Laura Freddi ha scelto Domenica Live per presentare la figlia Ginevra . ...

Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live/ Mamma a 45 anni : il compagno Leonardo D’Amico sempre con lei : Laura Freddi e la figlia Ginevra a Domenica Live: con il compagno Leonardo D'Amico il coronamento di un sogno rincorso per tanto tempo. In studio per la prima volta. Laura Freddi e la piccola Ginevra sono state oggi ospiti di Barbara d'Urso. "E' uguale al papà, gli ho dato gli occhi almeno", è stato il primo commento della showgirl, dopo averla ufficialmente presentata alla padrona di casa per la prima volta. Laura è arrivata super ...