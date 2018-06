Charles Krauthammer | un vero conservatore

È morto a 68 anni Charles Krauthammer - famoso editorialista statunitense e premio Pulitzer : È morto a 68 anni Charles Krauthammer, noto editorialista conservatore statunitense, che aveva vinto il premio Pulitzer nel 1987: pochi giorni fa aveva detto di essere malato di cancro, spiegando che i medici gli avevano dato due settimane di vita. Krauthammer The post È morto a 68 anni Charles Krauthammer, famoso editorialista statunitense e premio Pulitzer appeared first on Il Post.