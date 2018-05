Il suo papà - poliziotto - viene ucciso in una sparatoria : i colleghi lo scortano a scuola : L'agente Rob Pitts, 45 anni, è stato ucciso la scorsa settimana durante una sparatoria in Indiana. Il figlio, Dakota, è tornato a scuola lunedì. Aveva chiesto alla madre che un agente lo accompagnasse. Alla chiamata hanno risposto in settanta.Continua a leggere

La forza di un Papa capace di chiedere scusa al mondo per un suo errore : Da oggi, 15 maggio, fino al 17, Papa Francesco incontrerà in Vaticano i vescovi cileni per riflettere sulla responsabilità di tutti e di ciascuno rispetto alle ferite devastanti causate dalla ...

La banda del Papa suona per Maria : 'La devozione popolare Mariana è molto viva: lo esprimono questi canti conosciuti in tutto il mondo cattolico, spesso nati in occasione di processioni e di pellegrinaggi e oggi ripresi nelle ...

La banda dal Papa suona per Maria : 'La devozione popolare Mariana è molto viva: lo esprimono questi canti conosciuti in tutto il mondo cattolico, spesso nati in occasione di processioni e di pellegrinaggi e oggi ripresi nelle ...

Papa Francesco : "Preti e suore? Alcuni sono davvero noiosi..." : "E' vero: tante volte Alcuni preti, alcune suore, Alcuni laici, sono davvero noiosi! ". Papa Francesco lo esclama rispondendo alle domande dei fedeli, nella parrocchia romana del Santissimo Sacramento ...

Il compleanno di Stella Frizzi - il primo senza il suo amato papà : Il 3 maggio è il compleanno della piccola Stella, la figlia di Fabrizio Frizzi e di Carlotta Mantovan. Oggi quindi il primo che festeggia senza il suo amato papà accanto, che l'aveva ardentemente voluta, con la convinzione di accompagnarla per un lungo tratto della sua vita. Stella è nata il 3 maggio 2013, quando la coppia oramai era consolidata da anni di amore e convivenza e forse non sperava più che il miracolo di una nascita potesse ...

GIANNI MORANDI / "suonare di fronte a Papa Francesco è stata un'emozione speciale" : GIANNI MORANDI ripercorre i suoi concerti più emozionanti, dall'esibizione con Lucio Dalla al live per Papa Francesco. Fra i suoi progetti futuri, invece, c'è "L'isola di Pietro 2".(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:54:00 GMT)

Il Papa : "Profondamente toccato - prego per i suoi" : ... quello delle istituzioni e della politica, carico di rabbia e di domande sulla legittimità delle procedure anglosassoni. 'Perché non hanno permesso che venisse curato in Italia? Qualcuno aveva ...

Il Papa e il tweet sulla morte di Alfie : ‘Profondamente toccato - prego per i suoi’ : Francesco sabato mattina, nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans, ha ricevuto in udienza i partecipanti alla conferenza sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio consiglio della Cultura «Unite to cure. A global health care initiative»

“Amore oltre amore” : un padre e una figlia. Lui è malato - sta per morire : la ragazza è disperata e non si arrende. Quello che fa per il suo papà è straziante e commovente : “Era la sola cosa che potessi fare” : L’amore tra un padre e una figlia può essere veramente speciale e unico. Alcune persone sostengono che di fronte a relazioni così intense e speciali è come se due anime si fossero ritrovate in un eterno cercarsi: dai tempi più antichi, fino al nuovo incontro è come se alcune persone avessero la fortuna di incontrarsi sempre, perché il loro amore è eterno. Anche se queste sembrano (belle) fantasie, delle volte capita che alcuni ...

Papa Francesco regala 3 mila gelati ai poveri della Capitale per il suo onomastico : "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma. Pertanto l'Elemosineria Apostolica distribuirà oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, tremila gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale, gestite in gran parte dalla Caritas". Il gesto del Papa giunge solo a qualche ...

Papa Francesco offre 3mila gelati ai poveri/ San Giorgio - il regalo di Bergoglio per il suo onomastico : Papa Francesco regala 3mila gelati ai senzatetto e poveri di Roma: San Giorgio, per la festa del suo onomastico Bergoglio "offre" di nuovo lo sguardo tenero della Chiesa(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:09:00 GMT)

Papa Francesco offre 3.000 gelati ai poveri per festeggiare il suo onomastico : Tremila gelati destinati ai poveri della capitale. Jorge Maria Bergoglio ha deciso di festeggiare il suo onomastico offrendo il dolce a chi si siederà a tavola in una delle mense di Roma, la città della quale Papa Francesco è vescovo. Il 23 aprile è il giorno in cui il calendario liturgico della Chiesa celebra San Giorgio, in spagnolo Jorge, il martire vissuto nel nel III secolo e rappresentato nella tradizione popolare come il cavaliere che ...

Il Papa regala tremila gelati ai senzatetto nel giorno del suo onomastico : Per la festa di San Giorgio. In gennaio, Bergoglio aveva offerto i biglietti del circo a duemila senza dimora