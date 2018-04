Fortnite | non ci sono piani attuali per portare il battle royale su Switch

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Continua a Giocare a Fortnite nonostante il Tornado : Quando si dice cascasse il mondo, continuo a fare quello che sto facendo! E’ quello che avrà pensato questo gamer incallito nel North Carolina. Anton Williams, appassionato di Fortnite, uno sparatutto online, non si scomposto, Continuando a Giocare mentre il Tornado si abbatteva, sradicando alberi, distruggendo tetti e veicoli sul suo cammino. Il protagonista […]

Tutto sui problemi Fortnite di oggi 19 aprile : perché non funziona? : Ci sono nuovamente segnalazioni di problemi Fortnite oggi 19 aprile, almeno stando a quanto trapelato sul web proprio in questi minuti. Probabilmente è troppo presto per parlare di down, visto che non siamo ancora su livelli altissimi al momento della pubblicazione del nostro articolo, ma è fuori discussione il fatto che molti giocatori in questi minuti stiano riscontrando delle difficoltà nell'accedere alla piattaforma. Una conferma ...

Un tornado si abbatte in North Carolina - ma non impedisce a un ragazzo di giocare a Fortnite : Un tornado ha attraversato ieri la Carolina del Nord, causando uno stato di emergenza, interruzioni di corrente molto estese e un sacco di danni alla città Greensboro. Ma ha anche costretto un giocatore di Fortnite a lasciare il gioco in anticipo, come riporta PCGamer."Ero seduto a casa e stavo giocando a Fortnite, e all'improvviso ho sentito un po 'di rumore", ha detto Anton Williams a WXII 12 News. "Ho guardato fuori dalla finestra e ho ...

Perché non funziona Fortnite : problemi oggi 5 aprile ma aggiornamento in corso : problemi Fortnite anche oggi 5 aprile, il gioco non funziona su PS4, Xbox One e PC ma anche via mobile attraverso la nuova applicazione del gioco resa disponibile ufficialmente su IPhone. Cosa sta succedendo? I giocatori del celebre titolo si sono abituati e non poco a frequenti periodi di down per malfunzionamenti al server ma in questo caso specifico parliamo di anomalia programmata dagli sviluppatori. Sono infatti in corso degli aggiornamenti ...

Gravissimi problemi Fortnite oggi 4 aprile : matchmaking interrotto - perché non si può giocare? : Moltissimi utenti non possono giocare a Fortnite stasera 4 aprile, a quanto pare ci sono gravi problemi ai server. Il popolarissimo gioco di Epic Games sta ricevendo molte segnalazioni da centinaia di giocatori che non riescono ad accedere. oggi il forte impatto si sta riscontrando sul matchmaking. Significa che attualmente è impossibile accedere alle partite su mobile, cioè su iOS, PS4, Xbox One e PC. Consultando il celebre sito Down ...

Non scaricate la patch 3.4.4 di Fortnite su PS4 - è di 10 GB : Epic non sa perché : Nuovi e misteriosi problemi per Fortnite. Epic Games ha rilasciato la nuova patch 3.4.4 del gioco per PS4, ma inaspettatamente si è rivelata essere di ben 10 GB. La dimensione della patch ha ovviamente colto di sorpresa i giocatori di Fortnite per PS4 che non si sarebbero mai aspettati di ritrovarsi dinanzi ad download di tale portata. Cosa sta accadendo in Fortnite? La dimensione della patch è un vero mistero. Nemmeno lo sviluppatore Epic ...

Fortnite Mobile : introdotto un avviso che invita gli studenti a non giocare in classe : Avere un battle royale come Fortnite a portata di tasca si è rivelato essere un problema per le scuole di tutto il mondo, riporta Kotaku.Gli insegnanti stanno infatti riscontrando non pochi problemi nel mantenere l'attenzione degli studenti durante le lezioni, i quali, questi ultimi, sembrano decisamente più attratti dal campo di battaglia piuttosto che da una lezione scolastica.Il community manager K.L. Smith ha condiviso, in quest'ottica, un ...

Non solo Fortnite per Epic Games - novità all’orizzonte per la compagnia? : Un successo di certo sperato (per quanto poi effettivamente inaspettato) quello ottenuto negli ultimi mesi da Fortnite, il Battle Royale che ha calamitato su di se le attenzioni di decine di milioni di giocatori da tutto il mondo. Una formula essenziale ma al contempo geniale che cattura gli utenti in quel deleterio (per tutte le altre attività da svolgere nel corso della giornata, ndr) vortice dell' “ancora una e poi smetto”. Un successo che di ...

Problemi Fortnite oggi 15 marzo - ecco perché non si può giocare : Fortnite si aggiorna con esplosivi telecomandati e Lama delle scorte come si legge sul forum, purtroppo l'aggiornamento sta causando i classici Problemi ai server, per ora non si può giocare. Ancora Problemi Fortnite oggi 15 marzo: perché non si può giocare? Ve lo diciamo noi: è in corso l'aggiornamento 3.3, insomma quello che era stato rimandato e aggiunge tra le altre cose esplosivi telecomandati e Lama delle scorte. Le segnalazioni sono ...

Problemi Fortnite oggi 8 marzo - perché non si può giocare? : Anche oggi 8 marzo moltissimi giocatori stanno riscontrando una valangia di Problemi Fortnite. Guardando il sempre preciso down detector, quello che prima veniva chiamato Servizio Allerta, si nota un grande numero di segnalazioni. Il bello e che sul forum ufficiale non siamo riusciti a trovare annunci in merito, cosa sta causando questi Problemi Fortnite? Non c’è pace per Epic Games che si ritrova ad affrontare nuovi Problemi anche nel ...

Continuano i problemi per Fortnite - perché non si può completare Boschi Blateranti : Alcuni giocatori hanno riscontrato dei problemi con Fortnite e hanno fatto sapere che non riescono a completare la sfida dei Boschi Blateranti. Negli ultimi giorni infatti per Fortnite sono stati rilasciati nuovi contenuti per la Stagione 3. Tra le tante novità arrivate sono state inserite anche le sfide settimanali che prevedono una ricompensa per i giocatori con le Battle Star. Per una di queste però i giocatori hanno riscontrato dei ...

Problemi Fortnite oggi 1 marzo - non si può giocare : orario - quale sorpresa con la patch 3.1.0? : Nuovo giorno, nuovi Problemi Fortnite: Epic Games rilascerà durante la mattinata di oggi un a nuova patch, precisamente la V.3.1.0, che aggiungerà di sicuro parecchie novità. Finalmente lo sviluppatore ha comunicato anche l'orario in cui inizierà il down e quindi i conseguenti Problemi: la patch comincerà ad essere rilasciata dalle 10:00 di questa mattina dell'1 marzo in ...

Fortnite non conta le vittorie e altri problemi : cosa sta facendo Epic Games per risolvere : Fortnite continua ad avere un grande successo, soprattutto dopo l'avvio della Stagione 3 cominciata qualche giorno fa e che continuerà fino al 30 aprile 2018. Ma è innegabile che soffre ancora di tantissimi problemi: il primo, anche piuttosto grave, è che il gioco da qualche giorno ha smesso di contare le vittorie. Per fortuna nella giornata di ieri è stato risolto, ma il problema rimane: tutti i risultati per giorni non sono stati conteggiati, ...