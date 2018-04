Il viaggio secondo Margherita Maccapani Missoni

vanityfair

: Dal nostro archivio #myplaceit Il mio secondo viaggio a Edimburgo: 6/9 dicembre 2017 - lauryn77 : Dal nostro archivio #myplaceit Il mio secondo viaggio a Edimburgo: 6/9 dicembre 2017 - verdenaturabici : MyEasyRoute è tra le top 10 app di viaggio da non perdere secondo @wireditalia -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Bhutan, Mongolia, Egitto… la lista dei Paesi da visitare, per, è ancora lunga. Ma il suopiù bello rimane quello fatto in India, qualche anno fa, insieme ad alcuni amici. A farla innamorare sono stati i colori, i profumi, gli abiti e l’inconfondibile cucina. LEGGI ANCHEQualcosa di giallo. Anzi, di Gen Z Yellow Non c’è dubbio. La piccola di casaè una vera amante dei viaggi, ma non rinuncerebbe mai alla bellezza di casa sua, Milano, dove è nata e cresciuta. Ed è proprio alla city italiana che si ispira la collezione di valigie creata con Away Travel. Il marchio ha infatti stretto una collaborazione con cinque celebri viaggiatori affinché rispecchiassero le loro rispettive città – Londra, Parigi, Berlino, Copenaghen, Milano – attraverso delle collezioni in edizione limitata di travel bags che li accompagnassero lungo i loro ...