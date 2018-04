Papa Francesco incontra la Diocesi di Bologna E Morandi canta in piazza San Pietro

Varese - A tre anni da Laudato sì di Papa Francesco - dibattito sulla sua attualità : Fabio Minazzi, Ordinario di Filosofia della scienza e Direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico; Lidia Maggi , pastora della Chiesa Battista. Conducono: Valerio Crugnola , ...

Gianni Morandi canta in piazza San Pietro per Papa Francesco : papa Francesco ha incontrato oggi in piazza San Pietro le diocesi di Bologna e Cesena-Sarsina, in pellegrinaggio a Roma per ringraziare della visita papale del 1° ottobre scorso. C'era anche Gianni ...

Vaticano - Papa Francesco e la verità sui soldi : qual è lo stipendio di preti e cardinali - chi paga la loro pensione : Comunque le chance non sono poi molte, visto che i vescovi, nel mondo, superano la cifra di cinquemila, e i cardinali sono 214. A tutti provvede lo Stato Vaticano. Il contributo dell' 8 per mille, di ...

Papa Francesco - DON TONINO BELLO E LA “CHIESA DEL GREMBIULE”/ Omaggio alla Puglia : “Una finestra di speranza” : PAPA FRANCESCO in Puglia 25 anni dopo la morte di don TONINO BELLO: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Papa Francesco a Molfetta : il suo messaggio contro guerra e povertà : In Puglia per il 25° anniversario della morte di don Tonino Bello, rinnova un accorato appello alla pace. Ecco cosa ha detto

Papa Francesco : la guerra genera povertà - ma la povertà genera guerra : Papa Francesco: la guerra genera povertà, ma la povertà genera guerra “Non bisogna cedere alla tentazione ricorrente di accodarci dietro ai potenti di turno, di ricercare privilegi, di adagiarci in unavita comoda”, Continua a leggere

