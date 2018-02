Volley | Challenge Cup 2018 | bella vittoria per il Bunge Ravenna nell’andata dei quarti

Volley - Challenge Cup 2018 : Ravenna si impone per 3-2 in casa sul Gentofte nell’andata degli ottavi : ottavi di finale per quanto riguarda la Challenge Cup 2018: l’unica italiana impegnata, il Bunge Ravenna, è riuscita (anche se a fatica) nell’impresa di aggiudicarsi il match di andata in terra romagnola. La sfida ai danesi del Gentofte Volley è terminata per 3-2 (25-9, 20-25, 25-19, 25-27, 15-9): davvero un continuo capovolgimento di fronte continuo, con il tiebreak però dominato dalla squadra di casa. Se il primo set è stata una ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna vince anche a Brno e vola nei quarti : LA CRONACA DEL MATCH- Il tecnico Ondrej Marek schiera il suo Brno con la diagonale formata dal regista Boula e l'opposto di scorta Rimal , Okosanovic in panchina, , le bande Hrazdira e Handlir e al ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna si diverte contro il Brno : ILTABELLINO- BUNGE Ravenna - VOLEJBAL Brno 3-0 (25-15, 25-19, 25-14) BUNGE Ravenna: Buchegger 16, Orduna 2, Marechal 5, Diamantini 9, Poglajen 9, Vitelli 6, Goi (L), Marchini (L). N.E. Mazzone, ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna sbriga la pratica Brno e avvicina i quarti di finale : Tutto facile per Ravenna nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup 2018 di Volley maschile, il terzo torneo continentale per importanza. La Bunge si è infatti sbarazzata del Volejbal Brno con un rapido 3-0 (25-15; 25-19; 25-14) e ha così messo una serie ipoteca sul passaggio del turno, da blindare tra due settimane nel match di ritorno in programma in Repubblica Ceca: basterà vincere due set per strappare il pass, altrimenti ...

Volley - Challenge Cup 2018 – Ravenna vola agli ottavi di finale - domato il Gentofte. Ora sotto col Brno : Ravenna si è qualificata agli ottavi di finale della Challenge Cup di Volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I giallorossi, dopo la bella vittoria in Danimarca, hanno concesso il bis nel match di ritorno del primo turno ad eliminazione diretta sconfiggendo il Gentofte per 3-2 (25-9; 20-25; 25-19; 25-27; 15-9). I ragazzi di coach Soli, già certi del passaggio del turno dopo essersi imposti nel terzo set, hanno un po’ ...

VIDEO – Volley - Challenge Cup 2018 – Buu razzisti a Wounembaina? Lui smette di giocare - l’arbitro lo espelle : Un brutto episodio è successo ieri sera ad Atene dove Olympiacos e Tours si sono sfidati nell’andata dei 16esimi di finale della Challenge Cup di Volley maschile, il terzo torneo europeo per importanza. Nathan Wounembaina, schiacciatore camerunense della formazione francese (l’anno scorso vincitrice della CEV Cup, si impose su Trento in Finale), è stato sommerso dai “buuu” del pubblico quando è andato al servizio sul ...

Volley : Challenge Cup - Ravenna travolge il Gentofte nell'andata dei 16i : IL TABELLINO- Gentofte Volley - BUNGE Ravenna 0-3 (19-25, 12-25, 20-25) Gentofte Volley: Mikelsons s. 4, Møllgaard 12, Gade 1, Bonnesen 11, Hartmann 2, Mikelsons r. 6, Moret (L), Mikelsons (L), ...