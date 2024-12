La grazia del figlio Hunter è l’ultimo atto di Joe Biden | Rischiava 20 anni di carcere

Leggi su Open.online

Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato di averto il proprio. Che era in attesa di sentenza in due distinti processi per possesso illegale di un’arma e per evasione fiscale. «Oggi ho firmato laper mio. Dal giorno in cui ho assunto l’incarico, ho detto che non avrei interferito con il processo decisionale del Dipartimento di Giustizia. E ho mantenuto la parola anche quando ho visto mioessere selettivamente e ingiustamente perseguito», ha affermato Joe in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. «Spero che gli americani capiscano perché un padre e un Presidente siano giunti a questa decisione».La persecuzione di«C’è stato un tentativo di fare a pezzi, che è sobrio da cinquee mezzo, anche di fronte ad attacchi incessanti e procedimenti giudiziari selettivi», ha aggiunto.