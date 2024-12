Fiumicino ha finalmente il proprio sportello Inps

Leggi su Ilfaroonline.it

, 2 dicembre 2024 – La Pubblica Amministrazione più vicina ai cittadini: con questo obiettivo è stato inaugurato il nuovo punto, presso la sede comunale. Una novità volta a rispondere alle esigenze della cittadinanza. Il puntopiù vicino, finora, era solo quello di Ostia. Lo, collocato in in P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78, sarà attivo ogni martedì e giovedì, con orario 9 –13, a partire da domani 3 dicembre, ed è dedicato a tutti i residenti del Comune di.Alla cerimonia di apertura erano presenti il sindaco di, Mario Baccini, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il senatore Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, Nunzia Minerva, direttore del Coordinamento metropolitano di Roma, Marco De Sabbata resp.