Amica.it - Air Wand di BaByliss, il nuovo tool che in un solo gesto asciuga e crea styling impeccabili

Leggi su Amica.it

La beauty routine minimalista composta da pochi prodotti essenziali e multiuso ha conquistato anche il mondo haircare. L’ultima innovazione che riduce i tempi die consente di avere i capelli sempre in piega perfetta è Airdi, un prodotto all-in-one alimentato ad aria.È uno strumento compatto che può essere utilizzato per ottenere un’tura professionale come dal parrucchiere, più volume alle radici oppure unoliscio impeccabile, oltre a prestarsi per veloci re-touch quotidiani che allungano la durata della piega.Una tecnologia all’avanguardia per capelli sani e senza effetto-crespoIl flusso d’aria di Airè stato progettato per garantire un’tura rapida e prestante, ottimizzando il calore, la velocità e la pressione. Le tre impostazioni di velocità e quattro impostazioni di temperatura offrono inoltre una gamma di combinazioni dida bagnato ad asciutto adatte a tutte le tipologie di capelli.