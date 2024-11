Italiani campioni di pezzotto? Non proprio | siamo il Paese in Europa col minor consumo di contenuti piratati – Il rapporto

Leggi su Open.online

L’Italia è ildell’Unione europea dove la pirateria deiè meno diffusa. A rivelarlo è l’ultimodell’Ufficio dell’Ue per la proprietà intellettuale (Euipo), secondo cui nel nostrogli accessi al «» sono 7,3 per ciascun utente di internet tra i 15 e i 74 anni di età. La media europea è 10,2. Subito sopra l’Italia si piazzano Germania (7,7) e Romania (7,9). In cima alla classifica ci sono invece Lettonia (26,2), Estonia (23,2) e Cipro (22,0) che per un soffio scalza la Lituania (21,7) e impedisce un podio tutto baltico. I dati delsi riferiscono al 2023 e vengono comparati con quelli del 2019 e del 2021.Sempre più partite illegali, sempre meno filmIltiene conto della pirateria musicale, di quella di film e serie TV e di quella di eventi dal vivo.