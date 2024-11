Gaeta.it - Oltre 15.000 prestazioni sanitarie recuperate in cinque mesi: i risultati della Provincia di Trento

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il sistema sanitariodiha mostrato significativi progressi nel recupero dellenel periodo compreso tra luglio e novembre 2024. Questo risultato è emerso durante una recente conferenza stampa presso il Palazzole di piazza Dante, dove l’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, ha fornito un aggiornamento sui successi ottenuti in quest’area cruciale.Dati significativi sul recupero delleNel corso degli ultimi, sono state15.000. Questi numeri indicano un notevole impegno da parte delle autorità locali e dell’Azienda sanitaria nel ridurre i tempi di attesa per esami, visite e ricoveri. L’assessore Tonina ha sottolineato che il miglioramento delleè una priorità per l’amministrazione, poiché un sistema sanitario efficace è essenziale per il benessere dei cittadini.