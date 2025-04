Agi.it - Aggredito e accoltellato dal branco: ferito un 15enne a Cesena

AGI - Unoriginario di Medicina, in provincia di Bologna, studente dell'Istituto tecnico aeronautico di Forli', è rimasto gravementeieri nel tardo pomeriggio dopo essere statoda un gruppo di almeno una decina di coetanei, col volto travisato, che gli si sono scagliati contro con coltelli e un machete. I fatti si sono consumati anel convitto dove lo studente alloggia nei pressi di via Savio. Il ragazzino, secondo quanto appreso, stava praticando sport all'esterno della struttura quando è stato colto di sorpresa dalla banda con due in particolare che hanno sferrato alcuni colpi anche al volto. Per le ferite, ilè stato ricoverato all'ospedale Bufalini dicon preoccupanti ferite al viso. Sui fatti indagano i carabinieri. Ignoti al momento i motivi che hanno portato a questa aggressione.