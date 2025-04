Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre l’ho visto tre volte, la terza da morto. Mia madre? Non si è mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato”: le confessioni di Enzo Paolo Turchi

“Sì, con Raffaella Carrà ci fu un’amicizia affettuosa”.ha già parlato in passato del legame profondo, soprattutto artistico, che ebbe con la leggendaria Raffa ma è lavolta che lo etichetta in maniera precisa. Lo ha fatto in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si racconta in maniera intima e profonda, dall’infanzia ai Quartieri Spagnoli – dove fu vittima di bullismo – ai grandi incontri della sua vita (da Nureyev a Sinatra), fino all’inaspettato regalo di nozze che Berlusconi fece a lui e a Carmen Russo.E L’AMICIZIA AFFETTUOSA CON LA CARRA domanda diretta “ci fu mai una storia tra lei e la Carrà?”,risponde in maniera delicata, senza entrare nei dettagli: “Abbiamo condiviso momenti molto belli insieme, posso senz’altro definirla un’amicizia affettuosa”.