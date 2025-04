Primacampania.it - Successo e raffinatezza per la degustazione-evento nella storica pasticceria Di Costanzo

NAPOLI – C’è un momento dell’anno in cui Napoli si fa dolcezza assoluta, profumo d’arancia, grano cotto e ricotta. È il tempo della Pastiera, quel capolavoro della tradizione che, come un’eco antica, ritorna ogni Pasqua a ricordarci chi siamo e da dove veniamo. Un dolce identitario, più che festivo; un simbolo, più che un dessert. E in questo rito collettivo che unisce sacro e profano, memoria e gusto, esiste un luogo che ne custodisce con rigore e grazia l’anima più autentica: laDi. Nel cuore pulsante di Piazza Cavour, tra antichi palazzi e atmosfere borboniche, il nome Diè da anni sinonimo di eccellenza dolciaria. Ed è qui che, in un clima di festa intima e raffinata, si è svolta unadedicata alla Pastiera, celebrata come una vera regina della Pasqua partenopea.