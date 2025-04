Nerdpool.it - Predator: Killer of Killers, il trailer del film animato in arrivo su Disney+!

20th Century Studios ha svelato cheofs, unoriginale d’azione e avventura, ambientato nell’universo di, debutterà il 6 giugno in esclusiva suin Italia.Ecco ile il poster:La sinossi diofsLa storia antologica segue tre dei guerrieri più feroci della storia umana: una razziatrice vichinga che guida il suo giovane figlio in una sanguinosa missione in cerca di vendetta, un ninja nel Giappone feudale che si ribella al fratello samurai in una brutale lotta per la successione, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che decolla per indagare su una minaccia ultraterrena che incombe sulla causa degli Alleati. Tuttavia, sebbene questi guerrieri siano assassini a pieno titolo, sono solo prede per il loro nuovo avversario: ildeiper eccellenza.