Tvpertutti.it - Ore 14 in prima serata, Milo Infante promosso finalmente: addio al pomeriggio?

Leggi su Tvpertutti.it

Ore 14 in: al via il test per salutare ildi Rai2è diventato un vero e proprio faro di Rai2. Il suo programma Ore 14, in onda dal lunedì al venerdì, si conferma un'eccellenza nel panorama televisivo. Sono tante le sfide che il conduttore e la sua squadra hanno dovuto affrontare: dalla concorrenza interna de La Volta Buona su Rai1 fino ai mancati elogi da parte dell'azienda di Stato per i risultati raggiunti.qualcuno si è accorto che la trasmissione è un vero e proprio gioellino su cui puntare: Ore 14 sbarca ina giugno 2025. Saranno quattro le puntate presentate da. La promozione sarebbe un test: secondo fonti interne, un successo dell'esperimento potrebbe spalancare stabilmente al giornalista le porte del primetime nella prossima stagione tv 2025/26 e, di conseguenza, lascerebbe il