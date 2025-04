Lettera43.it - Bialetti venduta ai cinesi: accordo con Nuo Capital

L’azienda lussemburghese Nuo, che fa capo al magnate cinese Stephen Cheng, si prende. Sottoscritti infatti due contratti per l’acquisto del 78,567 per cento dele del marchio specializzato nella produzione di macchine per il caffè. Nello specifico, un primoè stato raggiunto conInvestimenti eHolding per il 59,002 per cento e un corrispettivo di 47,33 milioni di euro in azioni ordinarie. Un secondo contratto di compravendita invece è stato stipulato con Sculptor Ristretto Investment e prevede l’acquisto di circa il 19,565 per cento dele, per un corrispettivo pari a 5,73 milioni di euro. Il closing è previsto entro giugno 2025.passa a Nuo: seguirà un’Opa per il delisting da Piazza AffariSuccessivamente, Nuopromuoverà un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni diquotate alla Borsa di Milano, con un corrispettivo non inferiore a 0,467 euro per azione.