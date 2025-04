Screenworld.it - Anime in Italia: un viaggio dall’emarginazione all’arte

Leggi su Screenworld.it

Il 15 aprile si è tenuta la giornata mondiale degliDay), una ricorrenza che celebra cartoni animati e film d’animazione giapponesi che hanno acquisito sempre più popolarità in tutto il mondo. Ad oggi tutti sappiamo cosa sono gli, e ne abbiamo visto almeno uno nella nostra vita, ma l’ascesa di questo mondo dal Giappone in Europa non è stata affatto semplice. Infatti prima di venire enormemente apprezzati dal pubblico occidentale è passato del tempo e glihanno attraversato diverse fasi.I primiinCandy Candy, fonte: Toei AnimationLa prima fase ha inizio negli anni 70? con la prima ondata diin televisione. In questo periodo in Europa c’era una sottoforma di rifiuto degli, poiché venivano percepiti come pericolosi, nocivi, pieni di violenza e perversione.