Oasport.it - Calcio femminile, approvato il nuovo format della Serie A: si passa da 10 a 12 squadre

Nella giornata di ieri si è svolta a Roma, presso la sedeFIGC anche alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del presidenteFIGC Gabriele Gravina e di quelloLegaA Ezio Maria Simonelli, l’AssembleaDivisioneProfessionistica. All’ordine del giorno c’era la modifica aldei campionati nazionali di.Nello specifico è statoil2025-26, in seguito alla riforma dei campionati femminili che porterà laA da 10 a 12e laB da 16 a 14. Nella prossima stagione il massimo campionato si svolgerà sempre con un girone unico (partite di andata e ritorno), per un totale di 22 giornate.Ufficializzato anche ilCoppa Italia. Il torneo nel 2025-2026 sarà aperto da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà leneopromosse inB, seguito da un primo turno in cui saranno impegnati i club diB e le ultime quattro formazionigraduatoria diA e da un secondo round in cui entreranno in gioco le altre 8diA.