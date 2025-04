Oasport.it - Francesco Fortunato: “Non ha senso passare dalla 20 alla 21 km. Segnatevi un nome per il futuro…”

Il marciatore azzurro classe 1994ha tracciato un bilancio della scorsa stagione, in cui ha vinto la staffetta mista ai Mondiali a squadre di Antalya, in coppia a Valentina Trapletti, ed il bronzo nella 20 km agli Europei di Roma, descrivendo ad OA Sport gli obiettivi per l’annata agonistica 2025, con uno sguardo in ottica Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove la marcia sarà protagonista sulla distanza della mezza maratona.A posteriori, gli Europei di Roma ti hanno tolto qualcosa in termini di condizione di forma alle Olimpiadi?“Sapevamo che sarebbe stato difficile avere due picchi di forma tra Europei ed Olimpiadi, ed effettivamente lo è stato. La preparazione per le Olimpiadi è stata più difficoltosa, ma comunque ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Non ho rimpianti, perché la medaglia di Roma comunque era un obiettivo personalmente molto importante ed è stato raggiunto“.