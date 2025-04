361magazine.com - Sergio Mattarella, oggi l’operazione: cosa deve fare il Capo dello Stato

Da ieri sera è ricoverato all’ospedale Santo Spirito di RomaDa ieri sera, 15 aprile, ilsi trova ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma. Nulla di preoccupante a quanto èdiffuso: il Presidente della Repubblicasottoporsi a un’intervento programmato., averrà impiantato un pacemacker nel reparto di cardiologia, guidato dal professor Roberto Ricci.Stando a Corriere della Sera, prima del ricoverosarebbesottoposto a un esame radiologico per visualizzare lodelle arterie coronarie. In ogni caso «le sue condizioni sono buone e già domani, 17 aprile, dovrebbe tornare al Quirinale.Fino alla giornata di ieri,ha comunque svolto i suoi incarichi in maniera normale. Fino al tardo pomeriggio ha tenuto fede ai suoi impegni e ha poi ricevuto alle 18.