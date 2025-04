Superguidatv.it - Raffaella, Amici 24: “Sogno di far parte dell’accademia di Yulia Zagoruychenko” | Intervista

Leggi su Superguidatv.it

Dopo l’uscita dalla scuola di24, abbiamoto in esclusiva. Una delle ballerine più giovani del talent, ma con grande talento,ci ha spiegato come è iniziata la sua avventura nella scuola più spiata d’Italia.di Maria De Filippi è entrato nella sua vita quando ancora molto piccola ha accompagnato l’ex vincitore, Mattia Zenzola, ad un provino. Ecco cosa ci ha raccontato della sua esperienza, dei sogni nel cassetto e quali consigli si è sentita di dare a chi sta già affrontando i provini o li affronterà nei prossimi mesi per tentare di entrare a fardella classe dell’anno prossimo.24: l’esclusivaCom’è nata la decisione dicipare ad24? Hai ricevuto qualcheconsiglio prima di entrare?In passato ho accompagnato Mattia Zenzola per un provino, ma al tempo ero molto piccola.