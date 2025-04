Mattarella operato notte tranquilla

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.12al Santo Spirito di Roma per il presidente, che ieri è stato ricoverato per l'impianto di un pacemaker. L'intervento era programmato, tanto che ieri sera ha lavorato al Quirinale fino al momento di andare nell'ospedale. Ultimo impegno della giornata di ieri, l'incontro con il premier del Montenegro. Confermati gli impegni per la celebrazione del 25 Aprile che quest'anno segna l'80esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo.