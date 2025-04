Iodonna.it - La nuova edizione parte su Rai 2 a giugno e luglio in prima serata

Monica Setta riporterà Storie di donne al bivio su Rai 2 a, con nuove puntate in. La giornalista ha confermato il ritorno del programma, che nella stagione 2024 ha registrato una media del 7% di share, superando di tre punti e mezzo la media di rete nelle quattro puntate trasmesse tra l’estate e Natale. Monica Setta operata d’urgenza: «Non è stata una passeggiata» X Leggi anche › Stasera su Rai 2 la seconda puntata di “Storie di donne al bivio” con Monica Setta Monica Setta torna in tv con Storie di donne al bivio«È stata una stagione record», ha dichiarato la Setta all’Ansa, descrivendo la formula del programma: «Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità.