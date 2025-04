Metropolitanmagazine.it - Arrestato negli Stati Uniti Mohsen Mahdawi, un altro studente e attivista pro-Palestina

Dopo Mahmoud Khalil e Rumeysa Ozturk, unpro-è finito in manette. Il suo nome è, è iscritto alla Columbia University e, lo scorso anno, è stato tra gli organizzatori delle massicce proteste in difesa del popolo palestinese. Il ragazzo è statodagli agenti in borghese dell’ICE, l’agenzia federale che controlla la sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. Proprio in quel momento, stava sostenendo un colloquio per ottenere la cittadinanza in un ufficio di Colchester, nel Vermont.Dopo il fermo, il suo legale ha subito presentato ricorso presso la Corte distrettuale, che ha emesso un ordine per impedire il trasferimento difuori dallo Stato o la sua espulsione, almeno finché il suo caso sarà oggetto di valutazione.