Dayitalianews.com - Castiglione di Sicilia, interrotta gara clandestina fra cavalli: tre denunciati, sequestrati animali e mezzi

Leggi su Dayitalianews.com

L’intervento è scattato intorno alle ore 07:40, quando la gazzella, percorrendo la SP7/2, ha scorto due calessi trainati dache percorrevano la strada a velocità sostenuta, ciascuno con a bordo un fantino e accompagnati da numerosi veicoli e motocicli, presumibilmente impiegati per scorta e supporto.Alla vista della pattuglia, tutti hanno tentato la fuga ma, grazie alla prontezza dell’azione dell’equipaggio, intervenuto con cautela per evitare di spaventare iche avrebbero potuto imbizzarrirsi, alcuni soggetti sono stati immediatamente bloccati, mentre altri sono stati individuati nelle ore successive grazie a una rapida e minuziosa attività di indagine. In particolare, le indagini hanno consentito di identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria, un 42enne, un 26enne e un 19enne, tutti residenti adi, i primi due fantini nonché organizzatori e promotori della, mentre il terzo, a bordo di uno scooter, avrebbe avuto il compito di incitare i, prendendo parte attivamente alla competizione.