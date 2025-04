361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 15 aprile 2025

Bene il debutto della serie Rai in tre serateNella serata di ieri, martedì 15, in onda su Rai 1 la prima puntata di Fuochi d'Artificio ottiene 2.961.000 spettatori per il 17% di share.Alle spalle, su Canale5 il secondo e ultimo appuntamento con Il Turco si ferma a 1.761.000 spettatori con uno share dell'11.3%. Su Rai2 Ma. Diamoci del Tu! con Enrico Brignano non va oltre gli 866.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Le Iene registrani 1.666.000 spettatori con il 12.7%. Su Rai3 Un Giorno in Pretura conquista 495.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 680.000 spettatori (4.9%). Su La7 DiMartedì registra 1.589.000 spettatori e il 9.7%.