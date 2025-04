Internews24.com - Kompany a Prime Video: «Abbiamo molto rispetto dell’Inter ma dobbiamo crederci. Sarà interessante quell’aspetto»

di RedazioneL’allenatore del Bayern Monaco, Vincent, ha voluto dire la sua in vista del match di stasera contro l’Inter in ChampionsIntervenuto ai microfoni di, Vincentha parlato così presentando la sfida di stasera tra l’Inter e il suo Bayern Monaco, valevole per il quarto di finale di ritorno di Champions League.SULL’INTER – «per l’Inter perché sono insieme da tanti anni e sanno bene come approcciare ogni momento della partita. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro non solo come vittorie ma anche per quanto riguarda la compattezza del gruppo».COSA FARE – «rispettarli ma allo stesso tempoperché nel calcio non si sa mai e poi perchéancora qualcosa da dire in questa partita. Non si tratta solo di come difenderà l’Inter ma anche di come noi li attaccheremo.