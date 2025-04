È Zeudi guardate C’è Javier spunta lei ed è furia degli Helevier Hanno visto tutto e c’è la prova

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo il Grande Fratello, la relazione tra Helena Prestes eMartinez ha preso una piega inaspettata, sorprendendo sia i fan che gli stessi protagonisti. Nonostante le iniziali incertezze di, infatti, che si era detto non interessato alla modella se non dal punto di vista dell’amicizia e dell’affetto, la coppia ha trovato una nuova sintonia e ora vive una storia d’amore bellissima che fa sognare i loro fan, sempre molto attenti a quello che accade nelle loro vite.Usciti dalla casa del Grande Fratello, i dueiniziato a condividere momenti quotidiani sui social, mostrando la loro complicità attraverso Instagram stories e post e proprio in questi giorniha confessatoil suo amore per la fidanzata: “Per me esiste solo lei e vivere lei è la cosa più importante.