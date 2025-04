Primacampania.it - Sogno a sipario aperto: Noemi e Flavio, nozze teatrali per un amore da romanzo

Leggi su Primacampania.it

NAPOLI – Era il 13 aprile del 2010 quando, come nelle più struggenti novelle d’, due giovani anime si strinsero la mano per la prima volta promettendosi, nel segreto di un sentimento nascente, un futuro condiviso. Quindici anni dopo, esattamente nel medesimo giorno e con il medesimo ardore,Giulia Fabiano eVisone hanno suggellato quella promessa, coronando il lorocon un matrimonio fuori dal tempo, unico e teatrale, dove realtà e finzione si sono intrecciate come i versi di una commedia d’altri tempi. A fare da culla a questa celebrazione d’non è stato un classico tempio né un austero municipio, ma il palcoscenico del Teatro CortéSe ai Colli Aminei, divenuto per l’occasione un altare laico e poetico, immerso nella luce calda dei riflettori e nel palpito sincero del cuore.