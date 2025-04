Tvpertutti.it - Ne Vedremo delle Belle chiude stasera, Carmen Russo: «Conti ci ha rimproverate»

Ne, rimproveri dietro le quinte: parlaNe. Quello che doveva essere un programma di rilancio e un nuovo varietà del sabato sera di Rai1 si è rivelato un sonoro flop alla luce dei dati Auditel. Lo stesso non si può dire sui social dove le performance stonate di Valeria Marini, di Pamela Prati e di altre concorrentinuano a spopolare.In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha spiegato come si è sentita quando ha appreso la notizia della chiusura anticipata di Ne. La ballerina si è lamentata del giorno di messa in onda: se fosse stato trasmesso in un altro giorno, senza lo scontro con il Serale di Amici , probabilmente non ci sarebbe stato questo epilogo.Carlorimprovera concorrenti di Ne: la rivelazione diNel corso del suo intervento alla testata giornalistica,ha rivelato che Carloha rimproverato le showgirl di Ne: "La collocazione della messa in onda contro Amici è stata oggettivamente problematica.