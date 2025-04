Lettera43.it - Usa, la proposta di Trump: «Dazi più bassi a chi isola la Cina»

L’amministrazionestarebbe utilizzando i negoziati commerciali per spingere i partner economici degli Stati Uniti a ridurre i rapporti con la. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti che descrivono un piano volto a ottenere dagli alleati la disponibilità are Pechino, in cambio di un alleggerimento delle barriere doganali imposte da Washington. Secondo quanto riferito, i rappresentanti statunitensi intendono portare avanti questa strategia coinvolgendo oltre 70 Paesi, chiedendo loro di bloccare il transito di merci cinesi, impedire alle imprese di Pechino di stabilirsi nei loro territori per eludere le tariffe Usa e limitare l’assorbimento di prodotti industriali cinesi a basso costo. A questa linea si è aggiunta anche una nuova iniziativa:ha firmato un ordine esecutivo che affida al segretario al Commercio, Howard Lutnick, l’incarico di avviare un’indagine sul possibile impatto delle importazioni di minerali rari sulla sicurezza nazionale, dopo che laha deciso di fermare le esportazioni verso gli Stati Uniti.