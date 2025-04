The Couple Sondaggi Shock Chi Salterà nella Prossima Puntata del Reality di Canale 5

Leggi su Mistermovie.it

Avete presente quella sensazione di suspense che ti attanaglia quando il tuopreferito sta per emettere il suo primo verdetto? Ecco, noi di Mister Movie la stiamo vivendo al massimo con 'The', il nuovo show di5 che sta facendo impazzire l'Italia!The: La Coppia a Rischio Secondo i Fan! Chi Tremerà di Più?Le percentuali parlano chiaro: sembra che una coppia sia particolarmente nel mirino del pubblico. Secondo le ultime indiscrezioni, il duo formato da Barolo e Wiggers potrebbe essere a un passo dall'eliminazione. Ma attenzione, cari lettori, nel mondo deitutto può cambiare in un istante! Un colpo di scena è sempre dietro l'angolo.Ilary Blasi e The: Pronti al Verdetto Finale! Chi Sarà Fuori dai Giochi?La splendida Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommasini, è pronta a svelare il nome della coppia che dovrà abbandonare il sogno di trionfare a 'The'.