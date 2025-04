Quotidiano.net - Fincantieri investe in WSense per innovazione nella comunicazione subacquea

Leggi su Quotidiano.net

ha formalizzato la partecipazione a un investimento in, specializzata in monitoraggio e. Lo rende noto lo stesso gruppo precisando che l'operazione prevede la sottoscrizione di un prestito convertendo in equity per un importo iniziale di 2,5 milioni di euro, con la possibilità di incrementare l'investimento di un ulteriore importo di altri 2,5 milioni.La collaborazione tra le due realtà risale alla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) il 21 dicembre 2023, che ha già consentito, tra l'altro, l'aggiudicazione di tre bandi promossi dal Polo nazionale della dimensioneper lasono inoltre impegnate a partecipare a ulteriori bandi nazionali ed europei per l'nel settore Underwater.