Oroscopo Paolo Fox cosa accadrà secondo le stelle il 17 aprile 2025

prevede l'diFox per il 17? Ancora Luna in Sagittario. Si avvicina la Pasqua e, questa settimana di eventi e di emozioni, continua ad essere intensa. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di giovedì 17, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.17Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Tieni duro: questo periodo di tensioni si sta finalmente concludendo, lasciando spazio a maggiore serenità. Approfitta di questo momento per dimostrare affetto alle persone care attraverso azioni concrete, che in questa fase avranno più valore di mille parole. Ricorda che un abbraccio o un gesto d'amore possono riparare legami più di qualsiasi discorso. Toro - Il lavoro ti riserva alcune novità che potrebbero cambiare la tua routine.