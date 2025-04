Tvpertutti.it - Sanremo 2026 rischia boicottaggio dei discografici come nel 2004: cosa succede

Bandoaperto a tutti, Rai diffida: acque agitate e Festival a rischioNegli ultimi giorni c'è grande agitazione circa l'assegnazione delle prossime edizioni del Festival di. Il Comune della città dei Fiori ha pubblicato il bando per l'assegnazione della manifestazione canora aperta a tutti e non solo alla TV di Stato. Nella delibera si legge: "Potranno partecipare solo gli operatori a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista nazionale e che possiedano dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza". Se Mediaset non sembra essere interessata, pare che Discovery abbia messo gli occhi sul bando per strappare la kermesse alla Rai. Nel frattempo, il servizio pubblico ha diffidato il Comune didal concedere in licenza i marchi del Festival a beneficio di altre emittenti, rivendicando la titolarità del format televisivo.