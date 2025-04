Mattarella è stato sottoposto a un intervento per impianto di un pacemaker

Ilfoglio.it - Mattarella è stato sottoposto a un intervento per l'impianto di un pacemaker

Leggi su Ilfoglio.it

Il presidente della Repubblica Sergioricoverato nella serata di ieri al Santo Spirito di Roma per esserea unprogrammato per l'di un. Le sue condizioni non destano preoccupazione, ha voluto chiarire in serata il Quirinale. A conferma che non si trattasse di un'emergenza il Colle ha ricordato come il capo delloancora ieri abbia rispettato tutti gli impegni ufficiali previsti in agenda, a partire dall'incontro con il presidente del Montenegro Milojko Spaji?. La notizia del ricovero diha prodotto una serie di reazioni di vicinanza da parte del mondo politico. "Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo", ha scritto sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Esprimo la mia più sentita vicinanza al presidente della Repubblica, Sergio