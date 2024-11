Dailymilan.it - Milan, a San Siro George Weah tifa Juventus…

sorprende i tifosi del: l’ex attaccante rossonero tiferà in Juventus in occasione della sfida di San! Il motivoTiferò Juvesorprende tutti e annuncia, in un’intervista rilasciata a Repubblica, il proprio sostegno alla formazione allenata da Thiago Motta in occasione di-Juventus.L’ex bomber rossonero tiferà per la squadra bianconera a causa della presenza in campo di suo figlio Timothy, e del suo amore per la Juventus. Un sentimento nato fin quando era bambino come rivelato da lui stesso:Perché è la mia squadra del cuore e perché ci gioca Timothy. Assolutamente sì (riferito al suo essere un tifoso della Juventus fin da piccolo, ndr). Erano gli anni in cui Platini giocava nella Juve e tanti bambini africani stravedevano per lui, me compreso. Adoravo come tirava le punizioni, i rigori e noi piccoli che giocavamo per strada cercavamo di imitare il suo modo di calciare.