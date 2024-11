Zonawrestling.net - WWE: Undertaker rivela l’origine della sua iconica posa

Theè una delle personalità più importantistoria del wrestling e la sua carriera ha regalato ai fan circa 30 anni di emozioni. L’ex wrestler, nel corso degli anni, ha vinto tutto quello che si poteva vincere sul ring, cambiando anche diverse gimmick: da becchino è diventato un biker, fino a diventare definitivamente il Deadman. In tutto ciò, però, qualcosa è rimasta invariata: la suapost-vittoria. Parlando al podcast Six Feet Under,hato le originesuadopo ogni match andato a buon fine, quando si inginocchia atterra e tira la lingua di fuori. Le parole del texano potranno stupirvi parecchio. :“La miavittoria.si riferisce a Shakespeare. Ecco come viene chiamata ed ecco a cosa si riferisce. Quindi, faccio la “Shakespeare” dopo ogni conto di tre.