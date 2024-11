Movieplayer.it - Bridgerton, Jonathan Bailey: "Tornerò sempre nello show"

La star di, si è espressa sul futuro delloe ha elogiato i protagonisti della quarta stagione, Yerin Ha e Luke Thompson.si è espresso sul suo futuro in. Il protagonista della seconda stagione ha confermato, durante un'intervista al Late Night with Seth Meyers giovedì, che tornerà per la quarta stagione della serie di successo di Netflix., che interpreta il visconte Anthonynella serie prodotta da Shonda Rhimes, ha detto che "si riunirà alla famiglia la prossima settimana".4: ecco chi interpreterà Sophie Beckett, l'interesse amoroso di Benedict Le parole die i dettagli della quarta stagione "Cambia ogni anno, sai, ogni due anni", ha detto l'attore, riferendosi alla rotazione del cast principale dello .